読者に好まれる登場人物とは？魅力的なキャラクターの作り方 読む人に好まれるキャラクターの特徴 読者が好きなキャラクターは、憧れだけではなく、特異点や短所を持った、 自分が共感できる存在です。 長所と欠点で深みある魅力づくり マンガをはじめて描く際、登場人物、特に主人公にはついつい完璧なヒーロー像を求めてしまいがちです。誰もが憧れ、損得を気にせず誰かのために動き、誰