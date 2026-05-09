胃の状態で睡眠の質に差が出る！睡眠の質をビックリするほど上げる方法 すっきり目覚めて快適に！ 「人は、眠っている間にやせる」。これは、僕が繰り返しお伝えしている言葉です。少しでも楽をしてやせたいのなら、まずは睡眠の質を上げることを真剣に考えるべきです。とはいっても、ずぼら断食中は、自おのずと睡眠の質が向上するのでご安心ください。胃の中に食べ物が残った状態で眠ると、寝ている間も消化が行われ、本来、