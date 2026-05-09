昭和27年5月10日に発覚した「荒川放水路バラバラ殺人事件」。被害者は現職の警察官で、妻は小学校の教員――猟奇的な事件であることに加え、被害者の職業にも注目が集まり、警視庁は慎重に捜査を進めることを余儀なくされる（全3回の第2回）。【写真を見る】警察官の夫をバラバラに…惨劇の舞台となった事件現場の写真身元が特定されても…東京都足立区の荒川放水路で胴体部分が発見されてから6日後の昭和27年5月16日、西新井