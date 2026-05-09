全日本プロレスは８日、１７日に東京・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた（大田区総合体育館）で開催する「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】の全対戦カード及び試合順を発表した。大会には、右眼窩底骨折で４・１９梅田大会から欠場中の斉藤ジュン、右足負傷で５・５後楽園ホール大会を欠場した安齊勇馬、左足負傷で５・２郡山大会から欠場しているライジングＨＡＹＡＴＯが復帰する。ジュンは、第５試