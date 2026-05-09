少人数分の料理を作ることって、意外と難しいですよね。そこで試してほしいのが、丸いフライパンで「卵焼き」をささっとキレイに作れるワザ！ 卵1個で1人分の卵焼きが作れるんですよ。卵焼き用フライパンがなくても、サッと用意できちゃう強い味方です。 丸いフライパンで卵焼きワザ左右をたたんでクルクル １.まず、卵液の半量を流し入れます。 ２.周囲が固まったら、両サイドを折りたたんで…。 ３.手前からクル