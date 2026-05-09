「ブルージェイズ−エンゼルス」（８日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が三回の好機で先制タイムリーを放った。三回１死一、二塁で左腕・デトマースと対戦した打席。カウント１−２と追い込まれながらもチェンジアップに食らいついた。打球は二遊間を破る先制の適時打。スタンドは大歓声に包まれた。これで岡本は５月に入って７試合連続安打をマーク。打率も・２５２となり、１０本塁打も含めてチームの主軸と