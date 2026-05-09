日本原子力発電は、２０２７年夏に成長戦略を盛り込んだ経営計画「将来ビジョン」を策定する。化石燃料を使わず、発電時に二酸化炭素（ＣＯ２）を出さない安定的な電源として原子力発電の存在感が高まるなか、ビジョンには、「小型モジュール炉（ＳＭＲ）」や、使用済み燃料から回収されるプルトニウムを使う「高速炉」など次世代原子炉の技術開発を強化することを盛り込む。福井県にある敦賀原発３、４号機の新増設を行う道筋も