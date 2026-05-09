ダラス・マーベリックスは5月9日（現地時間8日）、元ポートランド・トレイルブレイザーズのアシスタントGM（ゼネラルマネージャー）、マイク・シュミッツをGMに任命したことを発表した。 シュミッツは2017年から『ESPN』でドラフトアナリストとして活躍し、2022年5月にブレイザーズのフロントオフィスへ加入。マブスのGMとして、スカウティングや選手人事、戦略立案、部門間の連携な