Image:direct.sanwa.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 サンワサプライから、これまた優秀な電源タップ「700-TAP092BK」が誕生していてました！スリムでコンパクトながら充電力もしっかり。特に外出先でのデスク作業が多い方に、持ち歩いてほしいアイテムです。■この記事で紹介している商品 サンワダイレクト 電源タップ USB付き