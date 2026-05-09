「少しでも若いうちに子どもがほしい」と24歳でブライダルチェックを受け、夫婦共に不妊の原因が発覚したぷっぷさん（仮称）。早期妊娠を目指し、人工授精を飛ばして体外受精を選択しました。ホルモン治療による重いメンタル不調から退職や夫婦の衝突を経験しながらも、互いに本音で話し合い支え合うことで妊娠へ。苦労したからこそ我が子への愛情が深まり、育児の苦労も喜びに変わるという体験談を紹介します。 ※本記事は、個