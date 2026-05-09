誰にでも、心に残る大切な1台があるはず。 このコーナーでは、皆さんの思い出に残っているカメラのお話を募集します。初めて買ったカメラ、印象的なシーンを撮ったカメラなど、心の中にある大事なカメラの話を聞かせてください。 投稿者 旅里茂さん 製品名 ニコン D90 使用期間 2019年～現在 購入理由 Nikonユーザーだったこともあり、性能に惚れこんでオー