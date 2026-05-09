今週の日経平均株価は、AI・半導体関連株を中心にリスク選好の買いが優勢となり、前週末比3200円高の6万2713円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は93社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、1株から2株への株式分割と26年9月期業績･配当予想の上方修正が好感され