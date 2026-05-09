◇ア・リーグブルージェイズ―エンゼルス（2026年5月8日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が8日（日本時間9日）、本拠でのエンゼルス戦に「4番・三塁」で出場。自己最長の7試合連続安打を放った。チームに流れをもたらす貴重な一打だった。3回1死一、二塁。カウント1―2からエンゼルス先発の左腕・デトマーズが投じた外角チェンジアップを捉えた。打球は広く空いた二遊間を破り、中前へ。二走・ストローが