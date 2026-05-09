メガハウスは、『しゅごキャラ！』より「るかっぷ しゅごキャラ！ 日奈森あむ【限定座布団付き】」(5,060円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「るかっぷ しゅごキャラ！ 日奈森あむ【限定座布団付き】」(5,060円)﻿TVアニメ『しゅごキャラ！』より、「日奈森あむ」がるかっぷシリーズに登場。「るかっぷ」は「