バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールDAIMA』より「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人3ベジータ-DAIMA-」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年1月発送予定。2027年1月発送予定「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人3ベジータ-DAIMA-」(8,800円)『ドラゴンボールDAIMA』より「スーパーサイヤ人3ベジータ」がS.H.Figuartsに登場。姿が戻った状態で「ス