“南のディズニーランド”を謳いながら、未完成のまま工事が止まった中国の大規模複合施設とは――。きょう9日に放送される日本テレビ系報道番組『追跡取材 news LOG』(毎週土曜22:00〜)は、報道一筋24年の中国総局記者とともに現地へ向かい、不動産不況が企業や市民生活に与える影響を追跡する。『追跡取材 news LOG』国を挙げてハイテク産業を推し進め、経済成長率は5％前後を維持しながら発展を続ける中国。その一方で、徐々に