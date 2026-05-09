シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が現地時間8日、本拠地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。第1打席で15号本塁打を放った。先発右腕ハンコックに対する初回の第1打席、カウント1-0からゾーン真ん中へ投じられた95.4マイル（約153.5キロ）のシンカーを鋭く振り抜くと、打球速度106.2マイル（約170.9キロ）、飛距離380フィート（約116メートル）で左越えの15号先制ソロ。連敗ストップに向け、貴重な先制