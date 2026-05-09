脱走防止対策済みのドアなのに、猫さんがまさかの突破…！？ペットカメラが捉えた驚きの瞬間が話題を呼んでいます。 注目の投稿は記事執筆時点で1.6万回再生を記録し、「ポコまる天才だ」「凄い。IQ200ぐらいありますぜ。」「諦めないことの大切さを学ばせていただきました！！」といったコメントが寄せられました。 【動画：猫が開けられないように『ドアノブを縦向き』にした結果…ペットカメラが捉えた『驚きの瞬間』】