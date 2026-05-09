海氷消失で迫る「餓死」…秋田県の男鹿水族館GAOで昨年12月に生まれたホッキョクグマの子グマ（オス）が４月から一般公開され、来館者を沸かせている。同25日には命名式があり、名前が「モモ太」に決まった。日本でのホッキョクグマの飼育頭数は、1995年の67頭をピークに減少し続けている。ホッキョクグマは飼育下での繁殖が難しく、日本の動物園や水族館では高齢化も進む。現在（４月時点）、全国で飼育されているホッキョクグマ