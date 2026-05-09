ひざの上でなでられる猫ちゃんの意外な仕草に、注目が集まっています。話題の投稿は39万回以上表示され「このお顔は…どういう感情？」「サイレントニャーかと思った」とのコメントが寄せられていました。 【動画：膝の上に乗る猫→頭をなでられると、『表情が変化』して……可愛すぎる反応】 なでなでを待っていると思いきや… Xアカウント「すずり」に投稿されたのは、飼い主さんと猫ちゃんによる、ある日のやり取