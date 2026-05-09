持ち家も賃貸もそれぞれの家庭の生活スタイルで自由に選択するものですが アパート暮らしというだけで見下してくるママ友が現れてしまい！？ 今回は筆者の知人から聞いた見下すママ友との家に関するエピソードをご紹介します。 貧乏でかわいそう！？ 見下すママ友に怒り心頭！！