プロバスケットボール・Bリーグ2部（B2）の神戸ストークス（西地区1位）は、8日、B2プレーオフ2025-26セミファイナル（準決勝）のGAME1で、横浜エクセレンス（東地区3位/以下、横浜EX）を112-106で下して、ファイナル（決勝）進出に王手をかけた。速攻を仕掛ける寺園脩斗選手（写真：ラジオ関西）神戸は大事な緒戦を先勝した。ただし、内容を見ると、試合後の記者会見で川辺泰三ヘッドコーチが開口一番、述べたように「タフな