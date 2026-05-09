都内で働く会社員の女性。GW中に旅行に行くという同僚の男性から頼まれ、男性が飼っているハムスターを預かることになりました。ところが、いざ引き取ってみると、そのハムスターは高齢でかなり弱っている様子。ケージの天井にぶら下がって動こうとするものの、力が足りずに床に落ちてしまうこともあり、見ていてハラハラする場面が続いています。「このまま預かっている間に死んでしまったら、自分の責任になるのでは…」と不安を