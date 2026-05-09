皆さん、鉄印って、ご存じですか？神社仏閣の参拝時に授かる御朱印の鉄道版なんですが、アルピコ交通上高地線では、今月からデジタル版のオリジナル鉄印の販売を始めています。アルピコ交通上高地線。大型連休中、新島々駅は、上高地へ向かう人たちでにぎわっていました。ここで手に入れられるのが…鉄印です。鉄印とは、御朱印の鉄道版で「第三セクター鉄道等協議会」に加盟する会社などが始め、アルピコ交通も参加していま