―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは「のり2段重ね高級海苔弁当」。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.30「『高級2段海苔弁当』を買ってみた！」「海苔弁」は昔から弁当の定番のひとつだ。子供の頃から、母親の作る弁当にも海苔弁はあった。白