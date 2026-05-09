＜大相撲五月場所＞◇東京・両国国技館【映像】湊川親方との“胸アツ”エピソード脊髄損傷の大怪我という力士生命を揺るがす大怪我で序ノ口まで番付を落とした小兵スターである炎鵬（伊勢ケ濱）が、3年ぶりの関取復帰を果たし、十両十四枚目の番付で五月場所に臨む。十両復帰を果たした炎鵬のもとには発表の日、同じ苦しみを味わった元大関・貴景勝の湊川親方から一本の電話が。その際のエピソード、さらに同じ首の怪我に苦しん