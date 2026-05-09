ラ・リーガのレアル・マドリードが新監督の招へいに動き出した。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ターゲットはベンフィカのジョゼ・モウリーニョ。ポルトガル出身の名将で、2010年から2013年までレアルのトップチームを指揮している。その後、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、ローマ、フェネルバフチェと複数クラブを渡り歩き、昨年ベンフィカに加入。今季のCLでは