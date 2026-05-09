台湾初の潜水艦 いよいよ就役間近？造船会社である台湾国際造船（CSBC）は2026年5月7日、新型潜水艦「海鯤（ハイクン）」の潜航や武器使用試験の動画を公開しました。【動画】え、映画じゃないの!? これが、新型潜水艦の魚雷発射と潜航です「ハイクン」は、台湾が初めて独自に建造した潜水艦で、艦名は神話上の巨大な魚にちなんで名付けられています。同艦は2023年9月に進水し、その後、2025年6月には高雄港内で航行試験を開始して