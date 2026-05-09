アメリカのトランプ大統領は、ロシアとウクライナが合意した3日間の停戦について、延長を望む考えを示しました。アメリカトランプ大統領「私に対してプーチン大統領は同意し、ゼレンスキー大統領も受け入れた。しばらく人々が殺害されない期間が確保できたのは素晴らしいことだ」トランプ大統領は8日、ロシアとウクライナが9日からの3日間、停戦で合意したことについて、「3日よりも長くなるかもしれない。そうなればいい」と述