ＦＣ東京は８日、６月６日に行われる明治安田Ｊ１百年構想リーグプレーオフラウンド第２戦ＦＣ東京―ＷＥＳＴグループ同順位（ＭＵＦＧ国立、午後２時キックオフ）に、お笑い芸人の江頭２：５０がスペシャルゲストで来場すると発表した。当日開催される「ＢｉｇＴｈａｎｋＹｏｕＤａｙ」の一環として、中野区在住「約４０年」という生粋の東京都民である江頭２：５０が、試合前に魂を込めた「国立最終熱戦」応援パフ