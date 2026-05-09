◆米大リーグホワイトソックス―マリナーズ（８日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が８日（日本時間９日）、本拠地・マリナーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、３試合ぶりの本塁打となる１５号ソロを放って先取点をたたき出した。ジャッジ（ヤンキース）に追いつき、再びＭＬＢ全体の本塁打数がトップタイになった。１回裏１死走者なしの１打席目。１ボールからの２