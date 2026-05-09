イギリスで統一地方選挙が行われ、与党・労働党が大敗しました。新興右派政党の「リフォームUK」が最大の議席を獲得する見通しです。イギリスの統一地方選は7日、北アイルランド以外の各地域で実施されました。BBCによりますと、イングランドでは地方議会およそ5000議席のうち4000議席の結果が判明した時点で、スターマー首相率いる与党・労働党は1000議席以上を失い、大敗を喫しました。一方、「反移民」を掲げる新興右派政党の「