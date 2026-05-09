高市総理大臣は8日夜、梶山国対委員長ら自民党の国会対策を担うメンバーを公邸に招き食事会を開催しました。【映像】夕食会に参加する議員らの様子吉野みなみ記者実況「梶山国対委員長ですね。梶山国対委員長がいま公邸に到着しました。これから総理と夕食会です。」会食は午後6時半からおよそ1時間半行われ、高市総理や梶山国対委員長ら合わせて20人ほどが出席しました。出席者によりますと、高市総理は冒頭「お疲れ様でし