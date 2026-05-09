岡山県美作市にある湯郷（ゆのごう）温泉は、今から約1200年前の平安時代、慈覚大師・円仁法師が、1羽の白鷺が足の傷を癒やしているのを見て発見したと伝えられています。その伝説から「鷺の湯（さぎのゆ）」の別名でも親しまれ、古くから多くの湯治客を癒やしてきた歴史ある名湯です。泉質は、ナトリウム・カルシウム塩化物泉で、無色透明のさらさらとしたお湯が特徴。肌に心地よく馴染み、入浴後は肌がすべすべになると評判で、