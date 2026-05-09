サイ・ヤング賞2度の左腕で、左肩の疲労のために開幕から負傷者リスト（IL）入りしているドジャースのブレーク・スネル投手（33）が9日（日本時間10日）のブレーブス戦で今季初登板する見通しとなった。8日（同9日）、デーブ・ロバーツ監督（53）が明かした。先発陣をめぐっては、6日（同7日）のアストロズ戦で先発したグラスノーが腰痛のため、2回の投球練習中に緊急降板した。ロバーツ監督は「MRI検査を受けて、大きな問題は