女優の森川葵（30）が9日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「タトラス26ssのお洋服をきておでかけ」と書き出した森川。デニムコーデをアップした。オフショルデザインからは華奢（きゃしゃ）な肩がチラリ。「最近あったかくて気分うきうき」と添えた。ファンからは「葵さんの佇まいや雰囲気に、でもって、とびきり笑顔に素敵に似合っています」「葵ちゃんは『いい女』だから何を着ても似合うよね」「葵