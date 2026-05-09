昨年１０月に右肘手術を受け、今季は全休が決まっているパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が８日（日本時間９日）、自身のＸを更新。「手術から約６ケ月、キャッチボールを始めました」と報告した。トレーナーらに見守られながら、本拠地のペトコパークでボールを投げ込む動画もアップされた。右腕は英文でも「Ｉｔ’ｓｂｅｅｎａｂｏｕｔｓｉｘｍｏｎｔｈｓｓｉｎｃｅｍｙｓｕｒｇｅｒｙ，ａｎｄＩ’ｖ