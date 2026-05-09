◆米大リーグドジャース―ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）左肩の疲労のため開幕を負傷者リスト（ＩＬ）入りして迎えたドジャースのＢ・スネル投手（３３）が９日（日本時間１０日）の本拠地・ブレーブス戦でメジャー復帰すると８日（同９日）、Ｄ・ロバーツ監督が明言した。試合前会見で「グラスノーの背中の状態もあって、いろいろ考えた結果だ。本人もとても前向きだった。そうす