易経は「いまに合っているか」を問い続けている 判断の基準は善悪ではない 同じ判断をしたはずなのに、うまくいくときと、うまくいかないときがあった経験はないでしょうか。理由を振り返ってみても、「間違ったことをしたわけではない」と感じる場面も少なくありません。その違いは、行動そのものよりも、置かれた状況にあったといえます。 易経で重んじられたのは、行為が正しいかどうかという評価ではありません。そ