十戒を授かるモーセ 40年に渡ることになった荒野の彷徨 モーセとイスラエルの民たちはエジプトを出て3か月目にシナイ山の麓（ふもと）にたどり着きました。ここでモーセは1人で山に入って神に会いました。 神はモーセに対して十戒（じっかい＝信者が守るべき10の定め）を教え、さらに祭祀や財産に関する規定も授けました。そして、神は十戒を2枚の石板に書き記してモーセに与えたのです。