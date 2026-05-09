「学校に行くのが怖い」2023年1月の早朝。山口県内の自宅で、男子高校生はガタガタと震えながら、うずくまっていた。普段は穏やかな性格だったが、血が出るまで爪をむしり、別人のように怯えていた──。その後、学校では「いじめ重大事態」として調査委員会が設置された。しかし、男子高校生の父親は「調査は形だけだった」と振り返る。開示請求で見えてきた“いじめの痕跡”。調査委員長の名義なのに「本人が作成していない」と