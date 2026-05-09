田久保眞紀前伊東市長に対し、静岡県伊東市の市民有志2人が5月7日、市議選と市長選の費用計約8224万円を賠償させるよう求める住民監査請求を行ったと報じられました。田久保前市長は、東洋大学の卒業をめぐる学歴詐称とされる問題をきっかけに、市議会から不信任決議を受けて議会を解散。その後再び不信任を受けて失職し、昨年12月の市長選では落選しています。報道（テレビ静岡、5月7日など）によると、市民有志らはこの解散によ