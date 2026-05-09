5月4日（月・祝）スタートの新番組『東出昌大の野営デトックス』で、プロレスラーへの転身が話題のタレント・フワちゃんが、およそ1年半におよぶ活動休止期間を経た“心境の変化”を赤裸々にぶっちゃけた。 5年前から山に移住し、自然の中で暮らすライフスタイルが注目を浴びる俳優・東出昌大。同番組では、そんな東出の拠点を都会で生きる芸能人が訪れ、1泊2日の野営生活を送りながら、心を解放する“メンタルデ