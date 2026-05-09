ルビオ米国務長官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は8日、トランプ政権がイランの核開発阻止やエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の開放に取り組んでいるとした上で「なぜ支持しない国があるのか理解できない」と述べ、同盟国の消極姿勢に疑問を呈した。訪問先のイタリア・ローマでメローニ首相と会談後、記者団の取材に応じた。ルビオ氏は、イランがホルムズ海峡の支配権を主張していると指摘。「世界は