動画配信サービス「Netflix」の韓国作品が、“韓国のゴールデングローブ賞”とも呼ばれる「第62回百想芸術大賞」で圧倒的な存在感を示した。日本で独占配信されている作品だけでも全9作品・12部門を受賞し、主要部門を席巻。2年連続でNetflix作品が中心を担う結果となった。【画像】受賞した全9作品の個別写真中でも注目を集めたのは、『ウンジュンとサンヨン』（独占配信中）。テレビ部門で最多6部門7ノミネートを果たしてい