今回は、彼氏の浮気を知った半年後、復讐したエピソードを紹介します。「もう絶対浮気しないから」と土下座されたけど…「ある日、結婚を前提に付き合っていた彼氏の浮気が判明しました。彼氏はひたすら謝ってきて、『二度と浮気しないから許してくれ』と土下座してきましたが、『絶対に許すもんか……』と思った私は、復讐を決意。そして浮気発覚から半年後、彼氏にプロポーズされました。しかし私はそれを受け入れず、別れを告げ