6年ぶりに再始動した人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』。4月16日（木）よりスタートしたSeason３では、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、新たに係長となったエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件に挑んでいる。今記事では、これまで放送された第4話までの見どこ