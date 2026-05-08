お笑い芸人・タレントの餅田コシヒカリが、アパレルブランド「モチュレ（Moturé）」を始動する。モチュレ公式オンラインストアを5月17日14時に公開予定。これに伴い、同日に初のイベント「モチフェス vol.1」をHOW’z 東急プラザ原宿「ハラカド」で開催する。【画像をもっと見る】モチュレは「自分らしく心地よくいられる瞬間を届けたい」という餅田の想いから誕生。「More True = もっと自分らしく」をコンセプトに掲げ