北海道東川町に、夫婦二人三脚で営む小さな映画館がオープンしました。座席数はわずか２０席。夫婦がミニシアターにかける思いに迫りました。 田園風景の中にある「ル・シネマキャトル」 赤いドアに吸い込まれるように入っていく人たち。（客）「めちゃくちゃいいんですよ」（客）「ブラボーって感じでした」（客）「うんと宣伝してね」訪れる人が絶賛するこの場所はー （ル・シネマキャトル