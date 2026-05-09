将棋の第84期名人戦七番勝負第3局が5月7・8日の両日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で行われ、藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）が挑戦者の糸谷哲郎九段（37）に勝利した。無傷の3連勝で防衛に王手をかけた本局だが、互角のねじり合いが続いていた中盤戦で藤井名人が放った“衝撃の一手”が、解説陣やファンを大いに震撼させた。【映像】“神の一手” 着手の瞬間（実際の映像）難解な相雁木の力